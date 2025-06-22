«Манчестер Сити» — «Аль-Айн»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 22 июня, и в ночь на 23 июня пройдёт очередной игровой день клубного чемпионата мира по футболу. В четвёртом временном слоте в рамках 2-го тура сыграют английский «Манчестер Сити» и «Аль-Айн» из ОАЭ. Команды будут играть на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 4:00 по московскому времени 23 июня.

После 1-го тура у «Ман Сити» три очка, а на счету «Аль-Айна» — 0.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

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