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Манчестер Сити– Аль-Айн: во сколько начало матча Клубного ЧМ по футболу 2025, где смотреть прямую трансляцию

«Манчестер Сити» — «Аль-Айн»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 22 июня, и в ночь на 23 июня пройдёт очередной игровой день клубного чемпионата мира по футболу. В четвёртом временном слоте в рамках 2-го тура сыграют английский «Манчестер Сити» и «Аль-Айн» из ОАЭ. Команды будут играть на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 4:00 по московскому времени 23 июня.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 2-й тур
23 июня 2025, понедельник. 04:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Права на трансляцию матча клубного ЧМ «Манчестер Сити» – «Аль-Айн» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

После 1-го тура у «Ман Сити» три очка, а на счету «Аль-Айна» — 0.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Де Брёйне прощается с домашним стадионом «Манчестер Сити»

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