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Ювентус — Видад. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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«Ювентус» — «Видад»: во сколько начало матча Клубного ЧМ по футболу 2025, где смотреть прямую трансляцию

«Ювентус» — «Видад»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 22 июня, состоится матч 2-го тура группы G клубного чемпионата мира, в котором встретятся туринский «Ювентус» и марокканский «Видад». Игра пройдёт на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (Пенсильвания, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Права на трансляции клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 2-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Не начался
Видад
Касабланка, Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее друг с другом команды в рамках официальных матчей никогда не встречались. В группе G также играют «Манчестер Сити» и «Аль-Айн» из ОАЭ.

На данный момент коллектив из Италии возглавляет турнирную таблицу с тремя очками. Также три очка набрали подопечные Хосепа Гвардиолы, но они уступают «зебрам» по разнице мячей. «Аль-Айн», представляющий ОАЭ, и марокканский «Видад» пока очков не набрали.

Календарь КЧМ-2025
Турнирная таблица КЧМ-2025
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