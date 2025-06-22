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«Ювентус» — «Видад»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 22 июня, состоится матч 2-го тура группы G клубного чемпионата мира, в котором встретятся туринский «Ювентус» и марокканский «Видад». Игра пройдёт на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (Пенсильвания, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Права на трансляции клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Ранее друг с другом команды в рамках официальных матчей никогда не встречались. В группе G также играют «Манчестер Сити» и «Аль-Айн» из ОАЭ.

На данный момент коллектив из Италии возглавляет турнирную таблицу с тремя очками. Также три очка набрали подопечные Хосепа Гвардиолы, но они уступают «зебрам» по разнице мячей. «Аль-Айн», представляющий ОАЭ, и марокканский «Видад» пока очков не набрали.

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