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В рейтинге претендентов на «Золотой мяч» от TNT Sports появился новый неожиданный фаворит

Известный портал TNT Sports обнародовал новый рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» 2025 года.

Впервые за долгое время там сменился лидер. Им стал хавбек «ПСЖ» Витинья, выигравший с парижанами «квадрупл», а со сборной Португалии Лигу наций.

На вторую позицию сместился его одноклубник Усман Дембеле, а звезда «Барселоны» Ламин Ямаль — теперь третий.

Полный рейтинг претендентов на «Золотой мяч»:

Витинья («ПСЖ»). Усман Дембеле («ПСЖ»). Ламин Ямаль («Барселона»). Рафинья Диас («Барселона»). Нуну Мендеш («ПСЖ»). Ашраф Хакими («ПСЖ»). Мохамед Салах («Ливерпуль»). Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»). Килиан Мбаппе («Реал»). Хвича Кварацхелия («ПСЖ»).

Напомним, действующий обладатель «Золотого мяча» — полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»