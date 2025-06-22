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«У меня тысячи сообщений от него». Бывшая порноактриса рассказала о домогательствах Ямаля

«У меня тысячи сообщений от него». Бывшая порноактриса рассказала о домогательствах Ямаля
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Бывшая порноактриса Клаудия Бавель рассказала о том, что звезда «Барселоны» 17-летний Ламин Ямаль пытается завязать с ней отношения.

«У меня тысяча сообщений от него, в которых он уговаривает меня приехать туда, где он живёт, предлагает пойти на закрытые вечеринки, которые он организует. У меня куча аудиозаписей, на которых он говорит, что разрешает мне быть с ним, даже если он несовершеннолетний, чтобы я не стеснялась.

Я отправила ему тысячу сообщений, в которых говорила, что не хочу встречаться с несовершеннолетним. Недавно он написал мне с угрозами, чтобы я ничего не рассказывала о том, что между нами было. Ну вы только представьте себе», — приводит слова Бавель Sportskeeda.

Напомним, долгое время Бавель связывали с Икером Касильясом, ходили слухи, что у девушки роман с испанцем. Сама же Клаудия получила широкую известность из-за своего участия в фильмах для взрослых.

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