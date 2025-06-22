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Издание FourFourTwo назвало имя лучшего центрального защитника современности

Издание FourFourTwo назвало имя лучшего центрального защитника современности
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Английский портал FourFourTwo составил рейтинг лучших центральных защитников мирового футбола современности на сегодняшний день.

Первое место занял нидерландский футболист «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Также в топ-10 вошли Вильям Салиба («Арсенал»), Алессандро Бастони («Интер»), Габриэл Магальяйс («Арсенал»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Антонио Рюдигер («Реал»), Маркиньос («ПСЖ»), Пау Кубарси («Барселона»), Дин Хёйсен («Реал») и Рубен Диаш («Манчестер Сити»).

Напомним, в завершившимся сезоне ван Дейк принял участие в 49 матчах во всех турнирах, где отметился пятью голами и одной результативной передачей.

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