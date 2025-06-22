Издание FourFourTwo назвало имя лучшего центрального защитника современности

Английский портал FourFourTwo составил рейтинг лучших центральных защитников мирового футбола современности на сегодняшний день.

Первое место занял нидерландский футболист «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Также в топ-10 вошли Вильям Салиба («Арсенал»), Алессандро Бастони («Интер»), Габриэл Магальяйс («Арсенал»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Антонио Рюдигер («Реал»), Маркиньос («ПСЖ»), Пау Кубарси («Барселона»), Дин Хёйсен («Реал») и Рубен Диаш («Манчестер Сити»).

Напомним, в завершившимся сезоне ван Дейк принял участие в 49 матчах во всех турнирах, где отметился пятью голами и одной результативной передачей.