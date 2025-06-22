Ямаль отреагировал на заявление экс-актрисы фильмов для взрослых о домогательстве к ней

Нападающий «Барселоны» и национальной команды Испании Ламин Ямаль прокомментировал заявление бывшей актрисы фильмов для взрослых Клаудии Бавель о том, что он пытается завязать с ней отношения.

«Это невозможно! И, кроме того, она не может войти в мой дом, потому что я живу с мамой, а она не пускает ко мне никаких женщин. Это всё ложь, я её никогда не видел — если хотите, спросите у неё. Она, конечно, начнёт оправдываться: мол, «нет, потому что он несовершеннолетний», ещё что-то… Но мы не встречались, потому что я сам сказал ей «нет», — приводит слова Ямаля TardeAR.

Напомним, Ямалю 17 лет. Бавель заявила, что он отправил ей множество сообщений, в которых предлагал провести с ним время.

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