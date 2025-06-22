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Гвардиола заявил, что хочет сократить состав «Манчестер Сити»

Гвардиола заявил, что хочет сократить состав «Манчестер Сити»
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Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что планирует сократить состав перед началом нового сезона.

«Я бы с удовольствием оставил тех игроков, которые у нас есть сейчас, на весь сезон. У меня нет претензий к игрокам, к тому, как они себя ведут. Мне не нужно, чтобы у меня в запасе было шесть-семь игроков.

Проблема в том, что они будут несчастны в течение сезона. Они будут грустить, они будут разочарованы. Я этого не хочу.

У нас сейчас слишком большой состав, слишком много игроков, поэтому в этом сезоне мы не можем рассчитывать на 26 или 27 игроков, некоторые уйдут», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

Напомним, в конце сезона Гвардиола заявил, что уйдёт из команды, если его заставят работать с раздутым составом.

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