Гвардиола заявил, что хочет сократить состав «Манчестер Сити»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что планирует сократить состав перед началом нового сезона.

«Я бы с удовольствием оставил тех игроков, которые у нас есть сейчас, на весь сезон. У меня нет претензий к игрокам, к тому, как они себя ведут. Мне не нужно, чтобы у меня в запасе было шесть-семь игроков.

Проблема в том, что они будут несчастны в течение сезона. Они будут грустить, они будут разочарованы. Я этого не хочу.

У нас сейчас слишком большой состав, слишком много игроков, поэтому в этом сезоне мы не можем рассчитывать на 26 или 27 игроков, некоторые уйдут», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

Напомним, в конце сезона Гвардиола заявил, что уйдёт из команды, если его заставят работать с раздутым составом.