«Настоящий позор для них». Экс-скаут «МЮ» — о возможном уходе Забарного из «Борнмута»

Бывший скаут «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» Мик Браун прокомментировал предстоящий трансфер украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного во французский «ПСЖ».

«Это настоящий позор для «Борнмута». Они провели отличный сезон, и теперь все эти клубы приходят и отбирают их лучших игроков.

Это не сюрприз, это происходит постоянно. Они уже потеряли Хёйсена, похоже, что потеряют Керкеза, а теперь уйдёт ещё и Забарный», – приводит слова Брауна Football Insider.

Напомним, по итогам сезона-2024/2025 в АПЛ «Борнмут» занял девятое место турнирной таблицы, набрав 56 очков.

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