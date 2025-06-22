Расписание матчей клубного чемпионата мира — 2025 на 22 июня

22 июня и в ночь на 23 июня мск пройдут четыре матча 2-го и 3-го туров группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием седьмого игрового дня турнира.

Расписание игрового дня клубного чемпионата мира — 2025 с 22 на 23 июня (время — московское):

19:00. «Ювентус» — «Видад»;

22:00. «Реал» Мадрид — «Пачука»;

1:00. «Ред Булл Зальцбург» — «Аль-Хиляль»;

4:00. «Манчестер Сити» — «Аль-Айн».

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, разделённые на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.