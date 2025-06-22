Бразильская прокуратура подала жалобу на Пайета за насилие над бывшей возлюбленной

Бразильская прокуратура в пятницу объявила, что подала официальную жалобу на французского футболиста «Васко да Гама» Димитри Пайета, которого бразильский адвокат Ларисса Феррари обвинила в моральном, физическом и сексуальном насилии.

«Жалоба на Димитри Пайета была подана и передана в Седьмой суд по делам о домашнем насилии», — приводит слова сообщения прокуроров RMC Sport со ссылкой на электронное письмо.

Напомним, ранее адвокат сообщила, что состояла в романтических отношениях с футболистом. Феррари рассказала, что Пайет унижал её, говоря, что так бразильянка доказывает ему свою любовь. Также Феррари говорила, что футболист её бил.