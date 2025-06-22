Индзаги назвал одну команду, которой не хватает на клубном чемпионате мира

Главный тренер «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги назвал команду, которой, по его мнению, не хватает на клубном чемпионате мира.

«Все крупные и элитные клубы выступают на клубном чемпионате мира. Здесь не хватает только «Барселоны», — сказал итальянский специалист на пресс-конференции.

«Аль-Хиляль» играет в одной группе с «Ред Булл Зальцбург», «Пачукой» и мадридским «Реалом». В 1-м туре группы Н команда Индзаги встречалась со «сливочными». Этот матч закончился вничью со счётом 1:1. В понедельник, 23 июня, «Аль-Хиляль» сыграет с «Ред Булл Зальцбург», а 27 июня — с «Пачукой». После 1-го тура саудовский клуб занимает второе место.

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