«У нас слишком много игроков». Гвардиола — о будущем Гюндогана в клубе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о будущем 34-летнего полузащитника Илкая Гюндогана в клубе. Ранее СМИ сообщали, что игрок согласовал контракт с «Галатасараем».

«Отсутствие новостей — тоже хорошие новости. Я ничего не знаю, не разговаривал с ним. Если бы он не хотел играть [за «Манчестер Сити»], его бы здесь не было.

Но в то же время прямо сейчас у нас большой состав, слишком много футболистов, мы не можем играть с 26-27 футболистами. Однако прямо сейчас Илкай — неотъемлемая часть моей команды», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Действующее трудовое соглашение Гюндогана с клубом рассчитано до лета 2026 года.

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