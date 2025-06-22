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Луис де ла Фуэнте ответил, будет ли новый вратарь «Барселоны» Гарсия вызван в сборную

Луис де ла Фуэнте ответил, будет ли новый вратарь «Барселоны» Гарсия вызван в сборную
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте отреагировал на переход бывшего вратаря «Эспаньола» Жоана Гарсии в «Барселону». Испанский специалист положительно отозвался о навыках голкипера и его возможностях закрепиться в сборной, при этом подчеркнул, что игра в основном составе Гарсии не гарантирована.

«Он отличный вратарь. Я вызывал его в сборную U21. Конечно, он приедет (в состав главной сборной Испании. — Прим. «Чемпионата»). Посмотрим, в каком он положении, когда начнётся сезон. Но будьте осторожны, лучшие вратари в мире — испанцы, и они в сборной. Я говорю это очень чётко: они лучшие и мы ими очень довольны. И Жоан, конечно, приедет в сборную, когда мы решим, что это удобно», – приводит слова испанца Marca.

В прошедшем сезоне Жоан Гарсия не вызывался в сборную, несмотря на уверенную игру в рамках Ла Лиги. Испанский голкипер выходил на поле в 38 матчах национального чемпионата, в восьми из которых отыграл «на ноль».

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