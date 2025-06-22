Винисиус продлил контракт с «Реалом», о чём объявят после клубного ЧМ — журналист Диас

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор продлил контракт с испанским грандом. Об этом сообщает Madrid Zone со ссылкой на журналиста Marca Хосе Феликса Диаса.

По информации источника, официальное объявление о пролонгации трудового соглашения с бразильским футболистом состоится после клубного чемпионата мира.

Ранее СМИ сообщали, что 24-летний вингер может подписать контракт, рассчитанный до 2030 года. Действующее трудовое соглашение Винисиуса с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 170 млн.

Материалы по теме Винисиус удалил принадлежность к «Реалу» в соцсети и убрал фото в футболке клуба

Сколько зарабатывают футболисты: