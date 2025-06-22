Винисиус продлил контракт с «Реалом», о чём объявят после клубного ЧМ — журналист Диас

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор продлил контракт с испанским грандом. Об этом сообщает Madrid Zone со ссылкой на журналиста Marca Хосе Феликса Диаса.
По информации источника, официальное объявление о пролонгации трудового соглашения с бразильским футболистом состоится после клубного чемпионата мира.
Ранее СМИ сообщали, что 24-летний вингер может подписать контракт, рассчитанный до 2030 года. Действующее трудовое соглашение Винисиуса с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 170 млн.
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