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Расписание матчей плей-офф чемпионата Европы U21 22 июня

Расписание матчей плей-офф чемпионата Европы U21 22 июня
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Сегодня, 22 июня, состоятся два матча 1/4 финала чемпионата Европы среди молодёжных команд (до 21 года) 2025 года. Турнир проходит в Словакии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей чемпионата Европы U21 22 июня (время — московское):

19:00. 1/4 финала. Дания — Франция;
22:00. 1/4 финала. Германия — Италия.

Напомним, ранее сборные Нидерландов и Англии вышли в полуфинал турнира.

Действующим чемпионом Европы является молодёжная сборная Англии. В финале турнира 2023 года англичане обыграли Испанию с минимальным счётом 1:0. Чемпионат Европы среди молодёжных команд — 2023 прошёл в Румынии и Грузии.

Календарь чемпионата Европы U21
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