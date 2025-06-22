Тренер «Боруссии» Ковач рассказал, чего не хватает Джобу Беллингему

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач высказался о 19-летнем полузащитнике команды Джобе Беллингеме, а также рассказал, чего не хватает английскому футболисту.

«У него сильная физическая подготовка и выносливость, а также хорошее чувство игры. Он ещё только осваивается с тем, что мы делали на тренировках последние четыре месяца. В свои 19 лет ему всё ещё не хватает дисциплины, и он склонен уходить с позиции, особенно когда мяч был у соперника», — приводит слова Ковача официальный сайт ФИФА.

Джоб Беллингем перебрался в немецкий клуб летом 2025 года в специальное трансферное окно перед стартом клубного ЧМ.