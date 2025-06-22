«Хочешь, чтобы тебя обыграли?» Неймар выложил совместное фото с Ямалем

Бывший нападающий «Барселоны» Неймар поделился фотографией с вингером сине-гранатовых Ламином Ямалем в своём аккаунте в социальной сети. Ранее 17-летний футболист называл бразильского игрока своим кумиром.

Фото: Из личного архива Неймара

«Что смотришь? Хочешь, чтобы тебя обыграли?» — написал Неймар.

Ямаль также опубликовал эту фотографию на своей странице, сопроводив её комментарием: «Плюс 99 умений. Одно фото».

Ламин Ямаль в минувшем сезоне стал чемпионом Испании вместе с «Барселоной». В Лиге чемпионов УЕФА каталонцы добрались до полуфинала, где уступили «Интеру». Неймар выступал за «Барселону» с июля 2013 по август 2017 года. С января 2025 года бразильский футболист выступает на родине в составе «Сантоса».

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