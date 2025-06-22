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Тренер женской сборной России Красножан высказался о победе ЦСКА над «Зенитом»

Тренер женской сборной России Красножан высказался о победе ЦСКА над «Зенитом»
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Главный тренер женской национальной сборной России Юрий Красножан прокомментировал победу ЦСКА в матче 13-го тура женской Суперлиги с «Зенитом». Встреча закончилась победой красно-синих со счётом 2:1.

«Накал страстей ожидаемо был высокий, но, что порадовало, качество игры уже на протяжении нескольких сезонов улучшается. Эта игра была содержательной в плане качества. Заслуженная победа ЦСКА», — сказал Красножан в эфире «Матч ТВ».

После этой игры в активе ЦСКА стало 28 очков. Красно-синие находятся на второй строчке в турнирной таблице женской Суперлиги. «Зенит» после 12 матчей набрал 29 очков. Команда располагается на первом месте.

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