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В «Барселоне» высказались о возможном уходе тер Штегена на фоне подписания Гарсии

В «Барселоне» высказались о возможном уходе тер Штегена на фоне подписания Гарсии
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Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос о будущем вратаря Марка-Андре тер Штегена в клубе после подписания голкипера Жоана Гарсии.

– Означает ли подписание контракта с Жоаном Гарсией, что вскоре вас ожидает разговор с тер Штегеном?
– Мне не нужно с ним разговаривать. Моя обязанность — создать для тренера максимально качественную команду. Меня это не касается. Кроме того, нет контракта, в котором я указывал бы, что футболист будет играть. С этого момента выбор делает тренер, но у каждого игрока есть амбиции.

– Будет ли «Барса» создавать проблемы тер Штегену, если он захочет уйти?
– Когда футболист действительно хочет уйти, очень сложно его остановить. Но сейчас эта тема не обсуждается. Мы приняли решение подписать молодого вратаря. Он может начать играть завтра, или посидеть на скамейке запасных, или начать играть через год, два. У нас есть некоторые ожидания от Жоана, которые должны оправдаться позже. Все, кто приходит сюда, начинают с нуля, и ни один из них не приходит с преимуществом перед другими. Я очень уважаю Марка, но, приглашая Жоана, мы принимали решение о настоящем и будущем. Что ж, тренеру придётся подумать, — сказал Деку в интервью La Vanguardia.

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