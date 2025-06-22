Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Пачука. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Баварии» Гарри Кейн высказался о командах из Южной Америки

Форвард «Баварии» Гарри Кейн высказался о командах из Южной Америки
Комментарии

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о командах из Южной Америки на клубном чемпионате мира — 2025. На данный момент турнирные таблицы пяти из восьми групп на турнире возглавляют команды с этого континента.

«Особенно южноамериканские команды создали большие проблемы для некоторых европейских команд. Это показывает, насколько велик футбол во всём мире и насколько хороши некоторые из этих игроков», — приводит слова Кейна Euro Foot со ссылкой на ВВС.

Ранее «Бавария» обыграла аргентинский клуб «Бока Хуниорс» (2:1) в матче 2-го тура. Кейн отметился забитым голом и результативной передачей.

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 2-й тур
21 июня 2025, суббота. 04:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 1
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
1:0 Кейн – 18'     1:1 Мерентьель – 66'     2:1 Олисе – 84'    
Материалы по теме
«Бавария» цинично оборвала новую сенсацию КЧМ. Кейн наконец-то взялся за дело
«Бавария» цинично оборвала новую сенсацию КЧМ. Кейн наконец-то взялся за дело
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android