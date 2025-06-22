Форвард «Баварии» Гарри Кейн высказался о командах из Южной Америки

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о командах из Южной Америки на клубном чемпионате мира — 2025. На данный момент турнирные таблицы пяти из восьми групп на турнире возглавляют команды с этого континента.

«Особенно южноамериканские команды создали большие проблемы для некоторых европейских команд. Это показывает, насколько велик футбол во всём мире и насколько хороши некоторые из этих игроков», — приводит слова Кейна Euro Foot со ссылкой на ВВС.

Ранее «Бавария» обыграла аргентинский клуб «Бока Хуниорс» (2:1) в матче 2-го тура. Кейн отметился забитым голом и результативной передачей.