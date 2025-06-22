В «Барселоне» подтвердили желание Нико Уильямса перейти в каталонский клуб

Спортивный директор «Барселоны» Деку заявил о наличии желания у нападающего «Атлетика» Нико Уильямса перейти в стан сине-гранатовых. Ранее СМИ сообщали, что каталонский клуб готов заплатить отступные за 22-летнего футболиста в размере € 58-62 млн.

«Существует чёткий критерий, позволяющий игроку перейти в «Барсу», в первую очередь это его вера в проект. В минувшем сезоне не сложилось с подписанием Нико, хотя для меня на тот момент более приоритетной была сделка по Дани Ольмо. Сегодня Нико, как и другие футболисты, демонстрируют желание перейти [в «Барселону»]»,— сказал Деку в интервью La Vanguardia.

В минувшем сезоне Уильямс принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Материалы по теме В «Барселоне» высказались о возможном уходе тер Штегена на фоне подписания Гарсии

«Барселона» на чемпионском параде: