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Стало известно, когда «Барселона» завершит переход Нико Уильямса

Стало известно, когда «Барселона» завершит переход Нико Уильямса
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«Барселона» будет полностью готова заплатить необходимую сумму за переход нападающего «Атлетика» Нико Уильямса на следующей неделе. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на эксперта по трансферному рынку Мигеля Анхеля Лопеса.

По информации источника, официально о подписании 22-летнего футболиста будет объявлено после 1 июля. Подчёркивается, что Уильямс активно ищет жильё в Барселоне. Нападающий проинформирован, что каталонский клуб делает всё возможное, чтобы ускорить сделку о его переходе.

Ранее СМИ сообщали о готовности «Барселоны» заплатить «Атлетику» сумму отступных за Уильямса в размере € 58-62 млн. Однако у клубов существуют разногласия, поскольку команда из Бильбао настаивает, чтобы сине-гранатовые перевели все денежные средства сразу, в то время как «блауграна» хочет отдавать их частями.

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