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«Совершенно другой опыт». Джоб Беллингем — об участии в клубном чемпионате мира

«Совершенно другой опыт». Джоб Беллингем — об участии в клубном чемпионате мира
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Английский полузащитник Джоб Беллингем после победы дортмундской «Боруссии» над южноафриканским клубом «Мамелоди Сандаунз» (4:3) в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира высказался об участии в турнире. Новичок дортмундцев забил свой дебютный гол в этой игре.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа F. 2-й тур
21 июня 2025, суббота. 19:00 МСК
Мамелоди Сандаунз
Претория, ЮАР
Окончен
3 : 4
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Рибейро – 11'     1:1 Нмеча – 16'     1:2 Гирасси – 34'     1:3 Беллингем – 45'     1:4 Мудау – 60'     2:4 Рейнерс – 62'     3:4 Мотиба – 90'    

«Это был совершенно другой опыт, потому что вместо того, чтобы подписать контракт и отдохнуть летом, я получил шанс здесь и возможность познакомиться со всеми и понять, как мы играем и как тренер хочет, чтобы мы играли как команда. Так что и на поле, и вне его это действительно полезный опыт для меня.

Первый гол за «Боруссию»? Это немного сюрреалистично, правда. Когда мяч попадает в сетку, это просто безумие. Всё происходит так медленно. Но да, я очень рад», — приводит слова Беллингема официальный сайт ФИФА.

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