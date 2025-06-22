«Совершенно другой опыт». Джоб Беллингем — об участии в клубном чемпионате мира

Английский полузащитник Джоб Беллингем после победы дортмундской «Боруссии» над южноафриканским клубом «Мамелоди Сандаунз» (4:3) в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира высказался об участии в турнире. Новичок дортмундцев забил свой дебютный гол в этой игре.
«Это был совершенно другой опыт, потому что вместо того, чтобы подписать контракт и отдохнуть летом, я получил шанс здесь и возможность познакомиться со всеми и понять, как мы играем и как тренер хочет, чтобы мы играли как команда. Так что и на поле, и вне его это действительно полезный опыт для меня.
Первый гол за «Боруссию»? Это немного сюрреалистично, правда. Когда мяч попадает в сетку, это просто безумие. Всё происходит так медленно. Но да, я очень рад», — приводит слова Беллингема официальный сайт ФИФА.
- 22 июня 2025
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