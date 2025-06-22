Аршавин рассказал об условиях, при которых он может стать главным тренером

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о своём отношении к тренерской работе на текущий момент.

«На данный момент ничего не поменялось в отношении тренерства. Мне нужно продолжать работать, а дальше какое будет будущее, такое и будет. Какое предначертано. Мне сложно сказать, какое оно может быть.

Мы уже все шутили, обсуждали. Что мне на самом деле нужно прийти к какому-то сильному тренеру вторым или помощником. Я его рано или поздно пересижу, или он уйдёт. Скорее всего, мне предложат возглавить эту команду. Скорее всего, будет как-то так», — приводит слова Аршавина ТАСС.

В составе сборной России Аршавин принял участие в 76 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 20 результативными передачами.

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