«Арсенал» хочет приобрести Хато из «Аякса» — Скира

Лондонский «Арсенал» заинтересован в приобретении 19-летнего защитника амстердамского «Аякса» Йоррела Хато, сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, первые переговоры с агентом футболиста прошли успешно. Стороны обсуждают долгосрочный контракт, рассчитанный до 2030 года.

В прошедшем сезоне Хато принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.