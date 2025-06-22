Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Пачука. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» хочет приобрести Хато из «Аякса» — Скира

«Арсенал» хочет приобрести Хато из «Аякса» — Скира
Комментарии

Лондонский «Арсенал» заинтересован в приобретении 19-летнего защитника амстердамского «Аякса» Йоррела Хато, сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, первые переговоры с агентом футболиста прошли успешно. Стороны обсуждают долгосрочный контракт, рассчитанный до 2030 года.

В прошедшем сезоне Хато принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Материалы по теме
Мартин Субименди перешёл в «Арсенал» за € 65 млн — Фабрицио Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android