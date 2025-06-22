Один человек погиб и несколько пострадали при падении с трибун после матча в Алжире

Один болельщик погиб и ещё несколько получили повреждения после падения с верхнего яруса стадиона по окончании матча алжирского чемпионата между «МК Алжир» и «Магрой» (0:0). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

По информации источника, после завершения встречи зрители упали с верхней трибуны по причине сломанного там ограждения. На место происшествия оперативно прибыли несколько бригад скорой помощи.

По результатам указанной встречи «МК Алжир» стал чемпионом страны, однако из-за произошедшей трагедии руководством местной лиги было принято решение об отмене официальной церемонии вручения трофея победителя соревнования.

Подчёркивается, что президент Алжира Абдельмаджид Теббун выразил соболезнования в связи с данной ситуацией и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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