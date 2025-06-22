Флориан Вирц высказался о воссоединении с Фримпонгом в «Ливерпуле»

Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц высказался о воссоединении с Жереми Фримпонгом в английском клубе. Ранее футболисты вместе выступали за леверкузенский «Байер».

«Я играл, я думаю, три или четыре года с ним. Он действительно хороший футболист, действительно хороший человек и забавный парень. Хорош для любой раздевалки и также на поле, большие качества для атаки и защиты. Он был тогда первым, кто подписал контракт с «Ливерпулем», и, конечно, он хотел, чтобы я тоже присоединился. Но я думаю, что я принял своё решение самостоятельно. Но, возможно, это была небольшая часть, которая убедила меня в конце концов.

Волнительно ли для меня знать, что снова буду играть с Жереми, но на этот раз за «Ливерпуль»? Да, конечно. Я думаю, это действительно здорово, что мы снова можем играть вместе в новом клубе, может быть, в более крупном клубе, и вместе двигаться вперёд. Я с нетерпением жду возможности снова выйти с ним на поле.

Правда ли, что он обучает меня английскому языку? Да, он был моим соседом в раздевалке, он сидел прямо рядом со мной, и мне приходилось говорить с ним по-английски. После того как я закончил школу, я не очень хорошо говорил по-английски, но он многому меня научил и заставил меня говорить по-английски больше и лучше», — приводит слова Вирца официальный сайт клуба.