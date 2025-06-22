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Реал Мадрид — Пачука. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Тибо Куртуа рассказал, где хотел бы завершить свою карьеру

Тибо Куртуа рассказал, где хотел бы завершить свою карьеру
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Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа в преддверии матча группового этапа клубного чемпионата мира между испанской командой и мексиканской «Пачукой» поделился, как продвигаются переговоры о продлении его контракта. Бельгиец сказал, что надеется остаться в «Королевском клубе» до конца своей карьеры.

«Надеюсь, я смогу продлить контракт. Я очень счастлив в «Реале». Играть здесь — мечта, и каждый последующий год будет ещё одной мечтой. Я полностью в распоряжении клуба, и они знают, что я хотел бы остаться… и, надеюсь, закончить здесь. Но теперь пришло время проявить себя на поле. Остальное будет легко решено», – приводит слова голкипера AS.

Тибо Куртуа выступает за «Реал» Мадрид с 2018 года, за это время дважды выиграв Лигу чемпионов и трижды – чемпионат Испании. Действующий контракт вратаря истекает летом 2026 года.

Игра между «Пачукой» и мадридским «Реалом» пройдёт 22 июня на стадионе «Банк оф Америка» в Северной Каролине.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 2-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Расписание клубного чемпионата мира
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