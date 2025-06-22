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Роналдо поделился совместной фотографией с Де Брёйне и ван Дейком

Роналдо поделился совместной фотографией с Де Брёйне и ван Дейком
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Легендарный бразильский нападающий Роналдо встретился с центральным защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком и полузащитником «Наполи» Кевином Де Брёйне.

Фото: Из личного архива Роналдо

Роналдо поделился совместной фотографией с ван Дейком и Де Брёйне в своём аккаунте в социальной сети, отметив страницы названных игроков.

В течение футбольной карьеры Роналдо выступал за такие клубы, как «Крузейро», ПСВ, «Барселона», «Интер», мадридский «Реал», «Милан» и «Коринтианс». Больше всего матчей он провёл в составе «Королевского клуба» — 177. В этих играх Роналду отметился 104 голами. За сборную Бразилии бывший нападающий провёл 99 встреч, где забил 62 гола и сделал 32 ассиста.

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