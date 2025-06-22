В РФС сообщили об отказе сборной России участвовать в турнире в Африке

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что в июне сборная России отказалась участвовать в турнире в Африке.

– По аналогии с азиатскими объединениями в рамках азиатской конфедерации есть подобное объединение стран и в Африке. Южноафриканское объединение национальных ассоциаций, куда входят ЮАР, Мозамбик и другие страны на юге африканского континента, предлагали нам участие в совместном турнире в июне на их территории. Но это было в другие сроки, и у нас уже были запланированные матчи.

– В будущем участие сборной России в таких турнирах возможно?

– Гипотетически, мы ведём переговоры и обсуждаем в том числе выездные матчи. Вы знаете, наш приоритет – стараться привозить команду сюда. Это сложнее, но мы стараемся, — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

В 2025 году российская национальная команда провела четыре товарищеских матча. 19 марта команда Валерия Карпина крупно обыграла Гренаду (5:0). 25 марта сборная России победила Замбию со счётом 5:0. 6 июня подопечные 56-летнего специалиста сыграли вничью с Нигерией (1:1). 10 июня сборная России победила белорусскую национальную команду со счётом 4:1.

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