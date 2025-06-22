«Надо выиграть конкуренцию». Карпин высказался о перспективах Захаряна в «Реале Сосьедад»

Главный тренер сборной России, бывший полузащитник «Реала Сосьедад» Валерий Карпин высказался о перспективах 22-летнего хавбека Арсена Захаряна в клубе из Сан-Себастьяна.

«Проблемы нет, просто надо выиграть конкуренцию. А он не в состоянии пока её выиграть. Из-за травм, из-за чего-то ещё, не готов к интенсивности. Миллион факторов, из-за которых кто-то не выигрывает конкуренцию.

Я общаюсь со спортивным директором, он вместе со мной играл в «Реале Сосьедад». Мы общаемся по поводу Захаряна тоже. Если бы в нём не видели перспективу, его бы за € 12 млн не покупали. Перспектива есть, просто надо её вывести на свет божий, скажем так», — приводит слова Карпина ТАСС.

Напомним, большую часть минувшего сезона Захарян пропустил из-за травм. Он принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Карпин играл за «Реал Сосьедад» с 1994 по 1996 год и с 2002 по 2005 год. За этот период он принял участие в 194 матчах во всех соревнованиях, где забил 37 голов и сделал девять ассистов.

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