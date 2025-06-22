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Реал Мадрид — Пачука. Прямая трансляция
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Игрок «Реала» Тчуамени рассказал о требованиях Хаби Алонсо

Игрок «Реала» Тчуамени рассказал о требованиях Хаби Алонсо
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Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени рассказал о требованиях нового главного тренера команды Хаби Алонсо.

«Что тренер требует от нас на поле? Я не могу вам сказать (смеётся). Много интенсивности с мячом и без него, помощи команде в построении, прессинге, движении мяча и создании моментов. Всего понемногу», — приводит слова Тчуамени Mаdrid Zone.

Хаби Алонсо возглавил мадридский «Реал» летом 2025 года. В «Королевский клуб» экс-полузащитник сборной Испании перебрался из леверкузенского «Байера», в котором работал с октября 2022 по май 2025 года. С «Байером» Алонсо стал чемпионом и обладателем Кубка Германии — 2023/2024, а также завоевал Суперкубок Германии — 2024/2025.

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