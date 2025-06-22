«СКА-Хабаровск» продлил контракт с Камраном Алиевым

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Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» объявил о продлении контракта с 26-летним нападающим Камраном Алиевым. Новое соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2025/2026.

«Камран Алиев остаётся в «СКА-Хабаровск»! Алиев хорошо знаком хабаровским болельщикам:

– в сезоне-2021/2022 провёл 30 матчей (4+4) и помог команде пробиться в стыки;

– в прошлом сезоне стал важным игроком атаки – 34 матча, четыре гола.

После возвращения в 2024 году Камран вновь доказал свою ценность для команды. Ждём новых голов и ярких моментов в новом сезоне!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Камран Алиев является воспитанником «Химок». За основной состав подмосковного клуба форвард провёл 88 матчей и забил 15 голов. Также форвард выступал за тульский «Арсенал» и азербайджанский «Сумгаит».