Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Пачука. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гюлер рассказал, при каких обстоятельствах задумается об уходе из «Реала»

Гюлер рассказал, при каких обстоятельствах задумается об уходе из «Реала»
Комментарии

20-летний крайний нападающий мадридского «Реала» Арда Гюлер ответил на вопрос о своём будущем в «Королевском клубе».

«На текущий момент я не думаю уходить. Однако, конечно, если не буду играть, то начну думать обо всём. Но сейчас я полностью сосредоточен на «Реале», — приводит слова Гюлера Marca.

В минувшем сезоне Гюлер принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и девятью результативными передачами. В общей сложности нападающий провёл на поле 1820 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Материалы по теме
Игрок «Реала» Тчуамени рассказал о требованиях Хаби Алонсо

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android