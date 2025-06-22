Гюлер рассказал, при каких обстоятельствах задумается об уходе из «Реала»

20-летний крайний нападающий мадридского «Реала» Арда Гюлер ответил на вопрос о своём будущем в «Королевском клубе».

«На текущий момент я не думаю уходить. Однако, конечно, если не буду играть, то начну думать обо всём. Но сейчас я полностью сосредоточен на «Реале», — приводит слова Гюлера Marca.

В минувшем сезоне Гюлер принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и девятью результативными передачами. В общей сложности нападающий провёл на поле 1820 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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