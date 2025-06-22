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Учредитель «Акрона» назвал задачу команды на предстоящий сезон РПЛ

Учредитель «Акрона» назвал задачу команды на предстоящий сезон РПЛ
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Учредитель «Акрона» Павел Морозов рассказал, какая задача на сезон-2025/2026 Российской Премьер-Лиги поставлена перед тольяттинской командой. Также руководитель заявил, что не сомневается в том, что новый сезон будет сложнее для клуба, чем предыдущий.

— Аршавин говорит, что второй сезон для «Акрона» будет намного тяжелее первого. Согласны с ним?
— Мы в этом не сомневаемся. Честно говоря, и первый сезон был непростой. И тогда специалисты тоже предрекали, что нам будет сложно что‑то показать. Тем не менее мы показали неплохой, на мой взгляд, результат. Конечно, хотелось бы ещё забраться повыше, но девятое место — тоже хороший результат в первый год в РПЛ.

— Вы говорили, что хотели увидеть команду в восьмёрке, но немного не хватило, чтобы обойти «Ростов». Какая будет задача на следующий сезон?
— К сожалению, нам действительно немного не хватило до восьмого места. Не настроились на «Локомотив», тренер, как он сам признался, не угадал с составом, да и «Ростов» взял свои очки. Цель оказалась недостижимой. Задачи у нашего клуба всегда максимальные. Команда, которая заняла девятое место, не может поставить задачу кроме как подняться выше. Поэтому хочется видеть команду в восьмёрке, а ещё лучше — седьмыми. Вот она — задача на сезон, — приводит слова Морозова «Матч ТВ».

Тольяттинский «Акрон» под руководством главного тренера Заура Тедеева в сезоне-2024/2025 впервые в клубной истории выступил в Российской Премьер-Лиге. Красно-чёрные набрали 35 очков в 30 матчах и финишировали на девятом месте, на восемь очков опередив зону стыковых матчей и на 16 очков — зону прямого вылета.

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