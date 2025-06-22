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«Зенит» объявил о продлении аренды Одоевского в «Ростове»

«Зенит» объявил о продлении аренды Одоевского в «Ростове»
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«Зенит» в телеграм-канале объявил о достижении соглашения с «Ростовом» относительно перехода 22-летнего вратаря Даниила Одоевского в донской клуб на правах аренды, рассчитанной до конца сезона-2025/2026.

«Сине-бело-голубые желают Даниилу Одоевскому удачи и успехов на футбольном поле!» — написано в заявлении санкт-петербургского клуба.

В минувшем сезоне Одоевский также выступал в составе «Ростова» на правах аренды. Он принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в трёх из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение вратаря с «Зенитом» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

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