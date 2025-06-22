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Ямаль, Мбаппе, Холанд — в сборной самых дорогих игроков по версии Transfermarkt

Популярный интернет-портал Transfermarkt представил сборную из самых дорогих футболистов мира по его версии. Самым дорогим игроком этой команды является 17-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, оценивающийся в € 200 млн.

Вратарь: Диогу Кошта («Порту») — € 40 млн.

Защитники: Пау Кубарси («Барселона») — € 80 млн, Алессандро Бастони («Интер») — € 80 млн, Вильям Салиба («Арсенал») — € 80 млн.

Полузащитники: Федерико Вальверде («Реал» Мадрид) — € 130 млн, Педри («Барселона») — € 140 млн, Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) — € 180 млн, Ламин Ямаль («Барселона») — € 200 млн, Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) — € 170 млн.

Нападающие: Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) — € 180 млн, Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — € 180 млн.

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