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Инфантино: через три-четыре года футбол станет топовым в США, потому что я здесь

Инфантино: через три-четыре года футбол станет топовым в США, потому что я здесь
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Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о популярности футбола в США. Функционер считает, что в ближайшие несколько лет футбол может стать спортом номер один в Америке, что является приоритетной целью ФИФА.

«Через три-четыре, максимум пять лет футбол станет топ. А лига станет одной из лучших в мире. Это точно, потому что я здесь», – приводит слова Инфантино The Athletic.

Кроме этого, президент ФИФА предложил ввести систему повышения и понижения в классе в чемпионате США. Стоит отметить, что одна из самых громких тем клубного чемпионата мира связана с посещаемостью матчей турнира. Так на первый матч КЧМ между египетским «Аль-Ахли» и «Интер Майами» билеты продавали всего за $ 4, чтобы заполнить стадион «Хард Рок» в Майями.

Расписание клубного чемпионата мира
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