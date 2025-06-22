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Новичок «Ливерпуля» Вирц: с нетерпением жду встречи с новыми товарищами по команде

Новичок «Ливерпуля» Вирц: с нетерпением жду встречи с новыми товарищами по команде
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Новоиспечённый немецкий полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц поделился ожиданиями от начала работы в английском клубе.

«Я с нетерпением жду начала тренировок и встречи с новыми товарищами по команде. Оказаться в другой раздевалке, в другом месте, чем я был раньше. Конечно, будет весело знакомиться с новыми людьми и играть в другой футбол. Я действительно взволнован»— приводит слова Вирца официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 15 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

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