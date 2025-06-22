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Элвир Рахимич — о Пьяниче: сегодня редко играют из-за любви к клубу, деньги очень важны

Элвир Рахимич — о Пьяниче: сегодня редко играют из-за любви к клубу, деньги очень важны
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Бывший футболист ЦСКА и сборной Боснии и Герцеговины Элвир Рахимич высказался о возможном уходе полузащитника Миралема Пьянича из московского клуба.

«Я думаю, что в ЦСКА Пьянич достиг хорошей цели: выиграл Кубок и занял третье место. Но ушёл главный тренер, наверное, причина из-за ухода, может быть в этом. Возможно, новый главный тренер ЦСКА не видит Миралема в своём футболе.

Может, просто не договорились, чтобы продлить контракт, — Пьянич попросил большие деньги. У каждого есть свои запросы. Финансы, они очень важны на сегодняшний день. Сегодня футболисты редко играют из-за любви к клубу, деньги очень важны. Пьянич — звезда и действительно может попросить большую зарплату.

Но ничего страшного. Один из ЦСКА ушёл — другой пришёл. Теперь Пьянич захочет найти другую команду, где ему смогут платить такие деньги. В Европе это сделать будет трудно. Китай, наверное, Саудовская Аравия, Катар, Дубай — вот варианты для него. Есть клубы, которые любят опытных игроков с именем, поэтому они могут предложить такие деньги», — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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