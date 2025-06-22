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Спортдиректор «Барселоны»: дружба Ямаля и Нико? Мы не клуб друзей, здесь нужно работать

Спортдиректор «Барселоны»: дружба Ямаля и Нико? Мы не клуб друзей, здесь нужно работать
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Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил, может ли дружба между звёздным нападающим команды Ламином Ямалем и вингером «Атлетика» Нико Уильямсом поспособствовать переходу последнего в каталонский клуб.

«Нет, потому что кандидатура Нико лежала на нашем столе ещё в минувшем сезоне. Мысль о Нико преследовала нас давно. Их дружба — это нормально, но мы не собираемся приглашать его как друга, это не клуб друзей. Сюда приходят работать и стараются побеждать. Если они хорошо ладят, то это отлично. Самое главное, чтобы у него был настрой и чёткое представление того, что нам нужно. Если это будет, то он подружится со всеми», — сказал Деку в интервью La Vanguardia.

Ранее СМИ сообщали о готовности «Барселоны» заплатить «Атлетику» сумму отступных за Уильямса в размере € 58-62 млн. Однако у клубов существуют разногласия, поскольку команда из Бильбао настаивает, чтобы сине-гранатовые перевели все денежные средства сразу, в то время как «блауграна» хочет отдавать их частями.

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