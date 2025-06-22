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Один из лидеров «Ман Сити» согласовал двухлетний контракт с турецким грандом — Fanatik

Один из лидеров «Ман Сити» согласовал двухлетний контракт с турецким грандом — Fanatik
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34-летний полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган достиг соглашения с «Галатасараем» относительно условий личного контракта. Об этом сообщает Fanatik.

По информации источника, стороны договорились о контракте, рассчитанном на два года с возможностью продления ещё на сезон. При этом сами клубы продолжают переговорный процесс по переходу немецкого футболиста.

Гюндоган выступает в составе «Манчестер Сити» с 2016 года, однако в сезоне-2023/2024 он играл за «Барселону», после чего вновь присоединился к английскому клубу. В минувшем сезоне немец принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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