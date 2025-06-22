Тренер «Сити» Гвардиола высказался о возвращении Родри на поле после серьёзной травмы

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возвращении полузащитника Родри на поле после разрыва крестообразных связок колена. В матче 2-го тура клубного чемпионата мира с «Видадом» (2:0) испанец появился на поле впервые за девять месяцев.

«Мы собираемся оберегать его. С момента травмы прошло почти девять месяцев. Это была долгая, долгая травма. Ему становится лучше. Я знаю, что он хочет играть, хочет помогать и быть рядом. Но мы хотим защитить его. Мы верим, что те минуты, которые он провёл в последней игре и, надеюсь, завтра, помогут ему. Надеюсь, в будущем он сможет играть с самого начала матча», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт ФИФА.

В следующей встрече группы G команда Хосепа Гвардиолы сыграет с «Аль-Айном» из ОАЭ (23 июня), «Видад» днём ранее сразится с туринским «Ювентусом».