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Тренер «Сити» Гвардиола высказался о возвращении Родри на поле после серьёзной травмы

Тренер «Сити» Гвардиола высказался о возвращении Родри на поле после серьёзной травмы
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Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возвращении полузащитника Родри на поле после разрыва крестообразных связок колена. В матче 2-го тура клубного чемпионата мира с «Видадом» (2:0) испанец появился на поле впервые за девять месяцев.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 19:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 0
Видад
Касабланка, Марокко
1:0 Фоден – 2'     2:0 Доку – 42'    
Удаления: Льюис – 88' / нет

«Мы собираемся оберегать его. С момента травмы прошло почти девять месяцев. Это была долгая, долгая травма. Ему становится лучше. Я знаю, что он хочет играть, хочет помогать и быть рядом. Но мы хотим защитить его. Мы верим, что те минуты, которые он провёл в последней игре и, надеюсь, завтра, помогут ему. Надеюсь, в будущем он сможет играть с самого начала матча», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт ФИФА.

В следующей встрече группы G команда Хосепа Гвардиолы сыграет с «Аль-Айном» из ОАЭ (23 июня), «Видад» днём ранее сразится с туринским «Ювентусом».

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