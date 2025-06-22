«Это были тёмные дни». Джон Стоунз эмоционально рассказал о кризисе из-за обилия травм

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз рассказал о переживаниях, связанных с большим количеством травм в минувшем сезоне.

«Бывали моменты, когда ты думаешь, что прилагаешь все эти усилия, посвящаешь всю свою жизнь. Я отдаю всё, что у меня есть, на поле и за его пределами, чтобы быть здесь или быть готовым играть, и это были тёмные дни.

Я оказываю на себя большое давление. Я нахожу это очень сложным психологически. У меня были некоторые очень плохие моменты в прошлом сезоне, и мне просто нужно вернуться. Вы не можете действительно увидеть свет в конце туннеля, когда они продолжают происходить», – приводит слова англичанина ESPN.

В прошедшем сезоне Джон Стоунз пропустил из-за повреждений 33 матча. В последний раз защитник получил травму подколенного сухожилия в игре с мадридским «Реалом» в 1/16 финала Лиги чемпионов, после которой восстанавливался три месяца.