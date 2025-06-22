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Главный врач ЦСКА рассказал о состоянии команды перед началом летних сборов

Главный врач ЦСКА рассказал о состоянии команды перед началом летних сборов
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Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов поделился информацией о состоянии команды после выхода из отпуска.

«Сегодня команда, как анонсировалось ранее, вышла из отпуска и проходит стандартное медицинское освидетельствование. Все ребята вернулись в очень хорошей форме. У всех хорошее настроение.

Попозже пройдут освидетельствование Аббос Файзуллаев, Данил Круговой, Иван Обляков и Секу Койта. Им тренер разрешил вернуться в расположение команды попозже. Всё хорошо, всё идёт планово. Сегодня вечером будут силовые тестирования — тоже стандарт для нашей команды. Так что всё хорошо, все живы и здоровы, травмированных у нас на текущий момент, к счастью, нет», — сказал Безуглов в видео в телеграм-канале ЦСКА.

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