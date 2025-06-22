«Ахмат» объявил о переходе Брайана Мансильи из «Оренбурга»

«Ахмат» в телеграм-канале объявил о подписании контракта с 28-летним крайним нападающим Брайаном Мансильей, рассчитанного на три года. До перехода в грозненский клуб аргентинский футболист выступал в составе «Оренбурга».

Подчёркивается, что Мансилья присоединился к команде на сборах в Новогорске и прошёл медицинское обследование. Нападающий проведёт первую тренировку в воскресенье.

Аргентинский футболист выступал в составе «Оренбурга» с лета 2022 года, когда он перешёл из «Расинга» на правах аренды. Летом 2023 года состоялся полноценный трансфер Мансильи в российский клуб.

В минувшем сезоне он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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