«Спартак» может провести товарищеский матч с «Истиклолом» в ближайшее время — источник

Московский «Спартак» может провести товарищескую игру с душанбинским «Истиклолом» в ближайшее время. Об этом сообщает телеграм-канал «Азия-спорт».

По информации источника, красно-белые проведут указанный матч «с высокой долей вероятности». Встреча должна состояться в Москве. Подчёркивается, что также идут переговоры об организации товарищеской встречи московского клуба с командой из Кыргызстана.

«Истиклол» является одним из самых титулованных клубов Таджикистана новейшего времени. Он 13 раз становился чемпионом Таджикистана, 10 раз обладателем — Кубка страны и столько же раз — обладателем Суперкубка Таджикистана.

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Как появился «Спартак»: