Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ред Булл Зальцбург — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» может провести товарищеский матч с «Истиклолом» в ближайшее время — источник

«Спартак» может провести товарищеский матч с «Истиклолом» в ближайшее время — источник
Комментарии

Московский «Спартак» может провести товарищескую игру с душанбинским «Истиклолом» в ближайшее время. Об этом сообщает телеграм-канал «Азия-спорт».

По информации источника, красно-белые проведут указанный матч «с высокой долей вероятности». Встреча должна состояться в Москве. Подчёркивается, что также идут переговоры об организации товарищеской встречи московского клуба с командой из Кыргызстана.

«Истиклол» является одним из самых титулованных клубов Таджикистана новейшего времени. Он 13 раз становился чемпионом Таджикистана, 10 раз обладателем — Кубка страны и столько же раз — обладателем Суперкубка Таджикистана.

Материалы по теме
Эксклюзив
Врач «Спартака» Козлов высказался о травмоопасности празднования Маркиньоса

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android