Клод Макелеле поделился впечатлениями от КЧМ-2025, проходящего в США

Бывший полузащитник «Челси», «ПСЖ» и сборной Франции Клод Макелеле высказался о клубном чемпионате мира по футболу, проходящем в США.

— С тех пор как я приехал в Соединённые Штаты, я вижу, как всё это объединяется и как фанаты принимают это. Я побывал на матче «ПСЖ» — «Атлетико» и был потрясён. Всё встало на свои места, и болельщики получили возможность увидеть блокбастер на переполненном стадионе и в напряжённой атмосфере. Думаю, зрелище было достойным. Все уходили с этого матча с улыбкой на лице.

— Делает ли тот факт, что клубный чемпионат мира проводится в Соединённых Штатах, турнир особенно волшебным?

— Да, мы здесь, в стране американской мечты. Именно так мы видим это в Европе. Я думаю, что это соревнование также подогревает аппетит к тому, что будет на чемпионате мира 2026 года. Культурное разнообразие лежит в основе футбола, это часть его привлекательности. Эта игра объединяет людей со всех уголков земного шара, — приводит слова Макелеле официальный сайт ФИФА.