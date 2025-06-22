«Я действительно амбициозен». Флориан Вирц рассказал о своих целях в «Ливерпуле»

Немецкий новичок «Ливерпуля» Флориан Вирц высказался о своих целях и амбициях в английской команде.

— Чего вы надеетесь достичь здесь, в «Ливерпуле», за время вашего контракта?

— Я хотел бы выигрывать всё каждый год! Прежде всего, мы должны делать свою работу, я должен делать свою работу. В конце концов, мы хотим добиться успеха. В прошлом сезоне они выиграли Премьер-лигу, поэтому моя цель — обязательно выиграть её снова, а также пройти дальше в Лиге чемпионов. Я действительно амбициозен, — приводит слова Вирца официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 15 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.