Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ред Булл Зальцбург — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я действительно амбициозен». Флориан Вирц рассказал о своих целях в «Ливерпуле»

«Я действительно амбициозен». Флориан Вирц рассказал о своих целях в «Ливерпуле»
Аудио-версия:
Комментарии

Немецкий новичок «Ливерпуля» Флориан Вирц высказался о своих целях и амбициях в английской команде.

— Чего вы надеетесь достичь здесь, в «Ливерпуле», за время вашего контракта?
— Я хотел бы выигрывать всё каждый год! Прежде всего, мы должны делать свою работу, я должен делать свою работу. В конце концов, мы хотим добиться успеха. В прошлом сезоне они выиграли Премьер-лигу, поэтому моя цель — обязательно выиграть её снова, а также пройти дальше в Лиге чемпионов. Я действительно амбициозен, — приводит слова Вирца официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 15 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

Материалы по теме
Новичок «Ливерпуля» Вирц: с нетерпением жду встречи с новыми товарищами по команде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android