«Аякс» продолжает проявлять интерес к 25-летнему атакующему полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну, однако в нидерландском клубе приняли решение не направлять предложение российской команде по политическим причинам. Об этом сообщает Armenie Football в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, футболист «быков» не перейдёт в «Аякс» нынешним летом.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Сперцяну со стороны «Селтика» и «Лацио».

В минувшем сезоне Сперцян принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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